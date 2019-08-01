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    HaberlerEgeEge adalarına yurtdışı seferleri
    01.08.2019 - 01:30

    Ege adalarına yurtdışı seferleri

    Ege adalarına yurtdışı seferleri

    İZDENİZ Genel Müdürü Arslan, gelecek yıl İzmir’den Ege adalarına yurtdışı seferlerinin başlayacağını ifade etti, “İzmir insanı deniz yolculuğunu seviyor” dedi.

    İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi temmuz ayı olağan meclis toplantısına katılan İZDENİZ Genel Müdürü Utku Arslan, gelecek yıl İzmir’den Ege adalarına yurtdışı seferlerinin başlayacağını söyledi.

    Filoya 2 yeni vapur

    Deniz toplu ulaşımında İzmir’deki payın düşük olmadığını kaydeden Arslan, “İzmir’de deniz ulaşımının toplu ulaşımda payı aylık yaklaşık yüzde 3.5 ancak bu oran düşük görülmemeli. Yılda 72 bin 780 sefer yapıyoruz. İzmir insanı deniz yolculuğunu seviyor ve kullanıyor” dedi; filoya 2 yeni arabalı vapur ekleneceğini de ifade etti. Arslan, “Arabalı vapurda bu senenin ilk altı ayında yüzde 5.30’luk bir azalma var. Doğru açıdan baktığınız zaman İzmir, deniz ulaşımında dünyanın birçok şehriyle yarışabilecek bir şehir. Sefer gerçekleştirme oranında yüzde 99.48 oranıyla altıncı sıradayız. Planlı seferlerimizden yüzde 99.48’i gerçekleştirilmiş durumda. Yılda 72 bin 780 sefer yapıyoruz. Dünyada en fazla seferi olan 6’ncı şehiriz. Toplam yaptığımız mesafe de 385 bin 878 deniz mili. Bergama ile Körfez seferleri yapma uğraşı içindeyiz. En fazla yolcu taşıdığımız iskeleler ise yüzde 30 ile Konak, yüzde 25 ile Karşıyaka” diye konuştu. Hande Nayman DHA

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