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    Haberler Ege HaberleriEge Hikayesi’ni yazıyoruz
    24.11.2019 - 03:02 |

    Ege Hikayesi’ni yazıyoruz

    Aydın, Muğla ve Denizli illerinin kalkınmasına yönelik çalışmalar gerçekleştiren Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) ‘Gelecek Turizm ile Şekillenecek Projesi’ Odak Grup Toplantıları sona erdi.

    Ege Hikayesi’ni yazıyoruz

    Fikir yarışması


    GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Nalbant, “Üye derneklerimiz ile hayata geçirdiğimiz Ege Hikayesi’nin önemli adımlarından biri olan “Gelecek Turizm ile Şekillenecek” Projesi Odak Grup Toplantıları ile stratejiler belirledik ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde aynı toplantıların üçüncüsünü Muğla için BESİAD aracılığı ile gerçekleştireceğiz. Proje kapsamında aynı zamanda geniş kitlelerden fikir toplamak, proje aşamalarına dahil etmek amacı ile GESİFED Fikir Maratonu’nun ikinci etabını başlattık. Ödüllü yarışmaya katılmak isteyenler www.egehikayesi.org adresinden bilgi alabilir” diye konuştu.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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