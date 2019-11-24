Ege Hikayesi’ni yazıyoruz

Fikir yarışması



GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Aysun Nalbant, “Üye derneklerimiz ile hayata geçirdiğimiz Ege Hikayesi’nin önemli adımlarından biri olan “Gelecek Turizm ile Şekillenecek” Projesi Odak Grup Toplantıları ile stratejiler belirledik ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde aynı toplantıların üçüncüsünü Muğla için BESİAD aracılığı ile gerçekleştireceğiz. Proje kapsamında aynı zamanda geniş kitlelerden fikir toplamak, proje aşamalarına dahil etmek amacı ile GESİFED Fikir Maratonu’nun ikinci etabını başlattık. Ödüllü yarışmaya katılmak isteyenler www.egehikayesi.org adresinden bilgi alabilir” diye konuştu.