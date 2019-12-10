Ege’de sanat dolu günler

Ege Üniversitesi’nin bu yıl 8. kez ‘İzdüşüm’ temasıyla düzenlediği EgeArt Sanat Günleri başladı. Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, EgeArt Sanat Günleri ile sanatı daha geniş kitlelere aktarmayı hedeflediklerini söyledi, “Düzenli olarak iki yılda bir kez gerçekleştirdiğimiz EgeArt, bugün, sosyokültürel ve sanatsal bir etkinlik markası haline geldi” dedi. İlk gün, onur konuğu Erkan Özdilek’in sergisiyle devam etti.

Program kapsamında; ‘Echo’ cam sanatçıları sergisi, minyatür, hat, ebru geleneksel sanatlar sergisi, ‘Cam’ın İzinde’, ‘İZDÜŞÜM’ İllustrasyon sergisi, ‘KKTC Sanatından İzdüşümler’, ‘25 Fotoğrafta Kolombiya, Hernan Diaz’, Murat Ayneli ‘Tarihin İzdüşümü: Göbeklitepe’, uluslararası karma heykel ve seramik sergileri ile Uluslararası Miniprint Çalıştayı sergisi sanatseverlerle buluştu. Sanat Günleri, 14 Aralık’a kadar sürecek.