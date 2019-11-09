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    HaberlerEge HaberleriEge’de turizm hiç bitmiyor
    09.11.2019 - 02:04 |

    Ege’de turizm hiç bitmiyor

    Türkiye’nin önemli turizm destinasyonlarından Ege Bölgesi, yazın denizi, kışın ise sıcak  ularıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Bu yıl ilk defa uygulanacak ara tatil döneminde ise Ege’deki termal tesislerde yoğunluğun artırması bekleniyor.

    Ege’de turizm hiç bitmiyor

    Yüzde 70 doluluk bekleniyor

    Ege’nin önemli kaplıca kentlerinden Denizli’de 50 civarında termal tesis bulunuyor. Özellikle Pamukkale bölgesinde kümelenen tesislere son yıllarda Rus turistler sıklıkla geliyor.Çeşme’de ise termal hizmeti sunan 14 tesis bulunuyor. “Kruvaziyer turizmin başkenti” olarak adlandırılan Kuşadası da son yıllarda termal tesislerin yoğunlaşmasıyla kış aylarında hareketli günler geçiriyor. Manisa da termal potansiyeliyle özellikle yerli turistlerin tercih ettiği şehirlerin başında geliyor.

    Çeşme, Pamukkale, Kuşadası gibi yerlerde çok ciddi termal potansiyel olduğunu belirten TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, “Buradaki tesislerde yüzde 70’lik doluluk bekliyoruz” dedi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, “Turizmi 245 güne yaymayı hedefliyoruz. Şifne Termal Oteli’ni restore ederek kısa sürede Çeşmeli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bunun yanı sıra 1910’lu yıllarda Ilıca’da 420 termal yatak olduğunu biliyoruz” diye konuştu. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen ise, “Pamukkale altın yılı yaşayacak. Talepleri boş otellere yönlendirmek zorunda kalıyoruz. Kasım ve aralık ayını da bu şekilde tamamlayıp yıl sonunda  hedeflediğimiz 3 milyon ziyaretçiye ulaşmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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