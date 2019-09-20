Egeli öğrenciler festivalin davetlisi

Ege Üniversitesi (EÜ) öğrencilerinden oluşan Ege Savunma Teknolojileri Topluluğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde davetli olarak stant açtı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, geliştirdikleri, insansız kara aracı ve roketle ilgili önemli başarılar elde eden topluluk öğrencilerine verdikleri desteğin süreceğini söyledi.