Egelilerin derbi heyecanı

Turgut Doman’ın düdük çalacağı müsabaka, Balıkesir Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak. Tehlikeli bölgede yer alan İzmir temsilcisi zirve yarışı veren rakibini yenerek moral bulmaya çalışacak. Kırmızı lacivertliler, maçta ilk deplasman galibiyetini alıp, Balıkesir temsilcisine de bu sezon iç sahadaki ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.



Nazilli Belediye zirveyi bırakmayacak



TFF 3. Lig 3. Grup’ta son 3 maçını kazanarak averajla liderliğe yükselen Nazilli Belediyespor bugün deplasmanda takipçisi Karacabey BLD’yle karşılaşacak. Karacabey M.Fehmi Gerçeker Stadı’nda oynanacak müsabaka saat 13.30’da başlayacak.



Aşigolar evinde 3 puan avında



TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 3 maçtır galip gelemeyen Uşakspor, bugün lider Tuzlaspor’u konuk edecek. Uşak 1 Eylül Stadı’ndaki karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Grupta bu sezon istikrara hasret kalan, 3 puanı da Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için silinen kırmızı siyahlı ekip, 11 maçta 11 puanla alt sıralarda yer alıyor.



Amatörde pazar mesaisi



Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta 7’de 7 yapan lider Çiğli BLD. bugün evinde İstanbul ekibi Beşyüzevler’le karşı karşıya gelecek. Çiğli Belediyesi Atatürk Stadı’nda oynanacak maç saat 14.00’te başlayacak. Geçen hafta ilk galibiyetini alan Bucaspor, Torbalıspor’u konuk edecek. İzmirspor, Gebze deplasmanında çıkış arayacak. 8. Grup’ta lider Bergama BLD., Bigadiş BLD’yle dış sahada rakip olacak. Aliağa Futbol-Gönen Bld, Ayvalıkgücü-Bornova Yeşilova, Aydın Yıldızspor-Manisa Sanayispor, Bölmespor-Sökespor müsabakaları 14.00’te, Yunus Emre Bld-Salihli Bld maçı 15.00’te start alacak. 7. Grup’ta 14.00’te Çal Bld-Karaman Bld, Konya Ereğli-Denizli Sarayköy, Ortaca Bld-Burdur, Kepez Bld-Yatağanspor maçları oynanacak.



Toplu sonuçlar



l Bodrumspor: 3-0 Niğde FK

l Turgutluspor: 2-3 Ofspor