Ege’nın gururları

Bülent Buda: İnandığım bir kavram değil ama nazar değmesin demek zorundayım. Çok iyi gidiyorlar. Skorlar net. Tartışmaya fırsat tanımıyorlar. Her maçı belli ki ciddiye alıyorlar. Rakiplerini önemsiyorlar. Kendi bireysel değerlerinin farkındalar. Bu kavramları yaşamın içinde canlı tutarak kazanıyorlar. Umutlu, sevinçli, değerli bir yaşam sürüyorlar.

Fatih Tanfer: Geçen hafta 90+3 köşemizde Manisa FK’nın çok önemli Afyon ve Çorum deplasmanlarına çıkacağını, alınacak galibiyetlerin Manisa’nın yol haritasını belirleyeceğini belirtmiştik. Afyon’u Afyon’da 2-0 yenerek yoluna devam etti. Son dakika golüyle Hacettepe’yi yenen Samsunspor’la arasındaki 6 puan fark devam ediyor. Serdar Deliktaş ve Çağrı’nın golleriyle galip geldiği karşılaşmada oyun aklını maça yansıttı. Takım halinde üst düzey efor sarfediyor. Savunmada dikkatliydiler. Manisa’nın 12 maçta 11 galibiyet ve en yakın takipçisi Samsun’un 1 puan aldığını düşünürsek başarısı asla küçümsenemez. 12 maç ve 34 puan. İnanılmaz bir puan ortalaması. Bu hafta 25 puanlı lig üçüncüsü grubun güçlü ve iyi futbol oynayan Çorum deplasmanına gidiyor. Heyecan ve futbol dolu bir maç olacağına inanıyorum.









Mehmet Demirtaş: Manisa FK bizleri yine şaşırtmadı. Afyon deplasmanında güzel oyun sergileyerek kazanmayı başardılar. Attıkları gollerin yanı sıra 3 maçtır kalelerini gole kapatmış durumdalar. Her maçta ciddiyetini koruyan, oyun anlayışını bozmayan bir takım gösteriyorlar. Sezon başında transfer ettikleri Serdar Deliktaş bu haftayı da boş geçmedi. Ligin üstünde olan bu takıma alınan her oyuncu görevini layıkıyla yapıyor. Bize futbol gösterisi sunuyorlar. Sağlam adımlarla ligi domine etmeye devam ediyorlar. Bu takım Türkiye tarihine geçecek bir performans ortaya koyuyor. Bir sonra ki haftayı iple çekmeye başladık bile.

Şimdi birlik olma zamanı Uşakspor



Bülent Buda: Liderle golsüz beraberlik bence iyi bir skor. Uşakspor, kötü maçlardan sonra zorlu bir oyuna çıktı. Bu kez en azından yenilmediler, bu da bir gelişmedir. Çok daha iyi olacaklarına inanıyorum.



Fatih Tanfer: Lider Tuzlaspor karşısında aldığı 1 puanla puanını 12’ye çıkardı ve 14. sıraya yerleşti. Bu maçta sert bir mücadele özelliğini öne çıkararak 27 puanlı Tuzlaspor’dan puanını aldı. Defans hatasız oynadı ve performansı yüksekti. Bizlerin öngörülerimizi gerçeklere dayanarak yapıyoruz. 12 maç 14 puan yani maç başı 1 puan. Yeterli mi? Değil. Ancak hiç olmazsa düşme hattının üstünde bulunuyor. Play Off yarışı içinde 5. sıradaki Bayburt’tan 11 puan geride. Öncelikle süratle düşme hattından uzaklaşmak zorunda. Bu hafta rakibi 4. sıradaki Kırşehir. Uşakspor’un yapacağı geleceği iyi planlayıp tehlike hattından uzaklaşmak.



Mehmet Demirtaş: Uşakspor bu hafta büyük öneme sahip 1 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Grubunun lideri Tuzlaspor’u ağırlayan Aşigo, defansta hata yapmayarak rakibine gol izni vermedi. Şu an ki konumu ve topladığı puanlar kesinlikle onlara yeterli olmayacaktır. Öncelikli hedef önümüzdeki yıl da bu ligde mücadele edebilmek. O yüzden kolları sıvayıp bir an önce alınacak önlemleri düşünmek gerekiyor. Tuzla karşısında verilen mücadele alkış topladı ve camiayı umutlandırdı. Bir de daha çok gol atarak kazanmaya yönelik oynarlarsa ligde kalıcı olabilirler. Umarım en kısa zamanda alınacak galibiyetler düşme hattından onları kurtaracaktır. Yoksa kabus yaşamamak elde değil.



Siyah İnciler’e nazar değdi



Bülent Buda: Yenildi, sıralamadaki yeri değişti. Zorlu bir maçtı. Fizik, zihinsel olarak yorar ve yıpratır futbolcuyu. Oyun bitti. Onu orada bırakıp, geleceğe bakmak, ona hazırlanmak, hedefi unutmadan yolculuğu sürdürmek. Futbol gizemli bir oyun. Haftaya yine lider olursunuz. Gel gitler hayatın içinde var. Fazla kafaya takmamak lazım.



Fatih Tanfer: Nazilli BLD. hakkında geçen haftaki köşemizde Nazilli Darıca’ya lider gitti, kaybetti liderliği bıraktı demiştik. Bu haftada yine lider olarak Karacabey’e gidiyor puan ve puanlarla ayrılıp liderliğe devam eder demiştik. Maalesef olmadı. Karacabey’de liderliği bıraktı. Umutsuzluğa gerek yok. Bu grupta müthiş yarış var. Ben Nazilli’ye inanıyor ve güveniyorum. Çünkü elinde yetenekli oyuncuları var ve gücünü sahaya yansıtıyor. Ama başarının sırrı inanmak ve asla pes etmemek. Zor deplasmanların hepsini atlatıyor. Ancak başarının sırrı evindeki maçları kaybetmemek. Bu hafta rakibi Nevşehir. Zorlu bir rakip. Hedef 3 puan olmalıdır.



Mehmet Demirtaş: Nazilli bu maçı unutup bir an önce önündeki maçlara hazırlanmalı. Belki liderliği bıraktığı bir maç oldu ancak yılmamak bu işin özü. Henüz yolun başındalar. Her hafta liderliği tekrar alabilirler. O yüzden en üst seviyede konsantre olup her maçı kazanmak adına oynamalılar. Kadro yapıları lig için son derece yeterli. Ligin sonunda ipi göğüsleyerek şampiyonluk turu atabilirler. Şimdi kendi seyircileri önünde kazanarak tekrar ivme yakalayacaklardır. Arkama yaslanıp futbolsever gözüyle baktığım zaman ligin heyecanı bana keyif veriyor. Umarım ligin sonunda gülen taraf Naz Naz olur.



Karşıyaka uygun adım









Bülent Buda: Bu aşamada rakibinin sıralamadaki yeri değil, önemli olan kazanmak. Zirve ile puan farkı sadece yedi. Kapanmayacak bir puan farkı yok. Her defasında tekrarlıyorum. Sıkıcı olma pahasına yinelemek zorundayım. Takımın arkasındaki güç büyümeli. Futbolcular kendilerini güvende hissetmeli. Takımı sorunlardan soyutlayarak önünü açmak çok önemli. Çocuklar koşuyor, öyle böyle sahadan dik çıkıyorlar. Karşıyaka’nın büyükleri lütfen ilgi ve destek.



Fatih Tanfer: Karşıyaka Payas deplasmanında Doğukan’ın iki golüyle 3 puanı alıp 5. sıraya yerleşti. Doğukan 3. golü atması hiçden bile değildi. En önemlisi ilk deplasman maçını kazanma sevincini yaşadı. Artık kazanmasının da hedef için şart olduğunu gördü. Karşıyaka’da yerleşen oyun anlayışı topu ve oyun hakimiyetini bırakmama anlayışı. Defansta Metin ve Cenk hem rakip atakları kesti hem de geriden iyi oyun kurdu. Arif bu maçta çok çalışkandı. Namık Barış ise hem oyunu hem de goldeki asistiyle gelecek adına umut verdi. Karşıyaka Play Off yarışı içerisine girdi. Asla da bırakmamalı. 17 Kasım Pazar günü evinde rakibi 20 puanlı Fethiyespor. İzlenmekten zevk alınacak bir Karşıyaka ve taraftarını mutlu edecek 3 puanı görmek dileğiyle.



Mehmet Demirtaş: İlk deplasman galibiyeti olduğu için kazanılan 3 puan daha kıymetli oluyor. Sahada mücadele eden, emek veren, yüreğini ortaya koyan bir oyuncu grubu var. Yönetim ve taraftar bu takıma desteğini artırmalı. Kötü giden bir Karşıyaka’dan Play Off için oynayan Karşıyaka’ya evrilen bir takım. Ayrıca lider Kocaeli ile arada yalnızca 7 puan var. 3 puanlı sistemde bu 7 puan kapatılamayacak rakam değil. Son 4 karşılaşmada toplanan 10 puan ise Karşıyaka’nın doğru işler yaptığını ortaya koyuyor. Önlerindeki mücadelelerde daha fazla efor sarf ederek her gün üstüne koymalılar. Ligin boyu kısaldıkça işler daha zora girecektir. Özellikle bu hafta evinde ağırlayacağı Fethiyespor maçı önem taşıyor. Rakip profesyonel liglerde mücadele eden 125 takım arasında en az gol yiyen bir takım. 12 haftada sadece kalelerinde 3 gol gördüler. İyi analiz edip doğru ve rakiplerin ezberini bozan farklı bir oyun planlanına ihtiyaçları olduğu bir gerçek.



SİZİ SEVENLERİ ÜZMEYİN ARTIK



Bülent Buda: Gol atmada sorunlu bir takım. Gol yemede ise rakiplerine büyük kolaylık sağlıyor. Tepki yok, yarışıp kazanmak meselesini kafaya takmayan bir oluşum. İşte burada bir yanlışlık var. Öyleyse onlar takım değil, bir biçimde biraraya gelmişler. Zamanı öldürüyorlar hepsi bu.



Fatih Tanfer: Ci Group Buca Cihan Başkanın gerçekten maddi ve manevi büyük emekleriyle kurulmuş bir takım. Ancak bir türlü takım oyununu oynayamıyor. Bu hafta alınan mağlubiyet sonrası teknik direktörle da yollar ayrıldı. Oyuncular artık takım halinde kazanmak adına risk almalıdır. Sadece istemekle olmaz. Sahanın içerisinde oynadığın oyun ve gösterdiğin çaba ile bunu ispatlamak zorundasın. Bugüne kadar gelinen noktada Bucaspor, her mağlubiyet sonrası ‘Havai fişek gibi’ bazı maçlarda göze hoş gelen patlamalar yapıyor. Takım seriye bağladı diyorsunuz. Sonrası balon gibi sönüyor. Başarı için göze hoş gelen patlamalar değil devamlılık şarttır.



Mehmet Demirtaş: Bucaspor’un her hafta nasıl bir sonuç alacağı muamma. Çünkü dengesiz sonuçlarla bizi her hafta şaşırtıyor. Ne zaman kazanacak ne zaman kaybedecek bunu kestirmek pek mümkün değil. Alınan bu mağlubiyet Nihat Balan’ın son maçı oldu. Zaten Nihat Hoca’nın gelmeside doğru değildi. Başkan, teknik direktör konusunda aceleci olmayacaklarını söyledi. Tek temennimiz doğru planlama ve nokta bir tercih olması. Oyuncuların da gruplaşmayı bırakıp takım olma yolunu tercih etmesi gerekiyor. Şampiyon takım görmek istiyorlarsa Manisa FK’yı yakından takip etsinler. Cihan Başkan’ın emeklerini boşa harcamayı bıraksınlar.