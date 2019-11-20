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    HaberlerEge HaberleriEğitime destek için bir arada
    20.11.2019 - 01:47 | | YUSUF ÇINAR

    Eğitime destek için bir arada

    İki duayen gazeteci; Güneri Civaoğlu ve Ertuğrul Özkök, İzmir Ege Palas Otel’inde düzenlenen ‘Afili Sorular Liyakat Sohbetleri’nde bir araya geldi.

    Eğitime destek için bir arada

    Gazeteci-yazar Gözde Yener Birman’ın moderatörlüğünde ve organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte, katılımcıların bağışları ile (TEV) Türk Eğitim Vakfı’na katkıda bulunuldu. Söyleşi-şovda ünlü isimlerden Şevval Sam, Erol Evgin ve Cem Yılmaz barkovizyondan konuklara soru sorarak eğlenceli anlar yaşattı. Bir diğer sürpriz ise, Güneri Civaoğlu ile Escobar müziğinde moderatör Gözde Yener Birman’ın dans etmesi oldu. Liyakat Derneği Başkanı Berkay Eskinazi, “Geleceğin iş insanlarını yetiştirmek adına 10 yıldır nice başarılı projeyi hayata geçirdik. Her şey gençlerimiz için” dedi. Etkinliğe İtaltur, Sevinç Koleji, Design by Arzu Baybal, She Agency, Photorium Tanıtım Fotoğrafçılık, Nice Prodüksiyon, Çağlar Çiçekçilik, Fotoğrafçı Metin, Lezzetli Yaşam, Can Dijital Baskı ve La Cigale de gönüllü katkı koydu.

    Eğitime destek için bir arada

     

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