Eğitimin kalesi, Gaziemir

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hayata geçirdiği, yurtdışı akademik burs ve eğitim olanakları hakkında ücretsiz danışmanlık hizmeti veren Yurtdışı Akademik Burs Ofisi’ni tanıttı. Türkiye’de ilk ve tek proje olma özelliğiyle ön plana çıkan YABO hakkında detaylı bilgi veren Başkan Arda, yurtdışında lisans, lisansüstü, doktora ve yabancı dil programlarına burslu katılmak isteyen öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verileceğini söyledi. Uzun yıllardır bu projenin hayalini kurduğunu belirten Başkan Arda, “Gençlerimizin en az bir yabancı dili çok iyi derecede konuşmasını hayal ediyorum. Gaziemir’i eğitimin kalesi haline getireceğiz” dedi. Başkan Arda, YABO ile yurtdışına giden öğrencilerin ileride büyük başarılara imza attığını, YABO’nun kulüp olmasını hayal ettiğini belirtti.