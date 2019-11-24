‘Ekol’ derbi

TFF 1. Lig’de son 5 haftayı yenilgisiz kapatan Ekol Göz Menemenspor, bugün evinde kendi gibi isim ve forma sponsorluğunda isimdaşı Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı’nda Suat Arslanboğa’nın yöneteceği mücadele saat 16.30’da başlayacak. Sarı lacivertlilerde sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 30, batı tribünü 10, maraton 5 ve misafir tribün 6.5 lira olarak belirlendi. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, “Milli arayı en verimli şekilde geçirdik. Taraftarımızın desteği ile 3 puan alıp, adımızı Play Off hattına yazdıracağız” diye konuştu.



Nefesler tutuldu



Son olarak evinde Altınordu’yla 0-0 berabere kalarak zirve mücadelesinde hız kesen Balıkesirspor’da ise Direktör Ali Tandoğan, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirtti.



‘Tabii ki tarafsızım’



Ekol Hastaneleri’nin sponsor olduğu iki takımın karşılaşmasıyla ilgili konuşan Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, “İki takım da bizim değerimizi, biz de onların değerini artırıyoruz. Balıkesir, bize çok hastanın geldiği bir kent. Menemen ise hemen yakınımızda. Futbol sadece futbol değildir. İki kulübün de Süper Lig’de olmasını isteriz. Tabii ki bugünkü karşılaşmada tarafsızım. Hak eden kazansın” dedi.