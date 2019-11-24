BİST106.588 -0,20EURO6,30-0,12USD5,710,27ALTIN268,770,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge Haberleri‘Ekol’ derbi
    24.11.2019 - 02:35 |

    ‘Ekol’ derbi

    Ekol Göz Menemenspor, bugün sahasında zirve mücadelesi veren Ekol Hastanesi Balıkesirspor’la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı’nda saat 16.30’da başlayacak maçta Suat Arslanboğa düdük çalacak

    ‘Ekol’ derbi

    TFF 1. Lig’de son 5 haftayı yenilgisiz kapatan Ekol Göz Menemenspor, bugün evinde kendi gibi isim ve forma sponsorluğunda isimdaşı Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı’nda Suat Arslanboğa’nın yöneteceği mücadele saat 16.30’da başlayacak. Sarı lacivertlilerde sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 30, batı tribünü 10, maraton 5 ve misafir tribün 6.5 lira olarak belirlendi. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, “Milli arayı en verimli şekilde geçirdik. Taraftarımızın desteği ile 3 puan alıp, adımızı Play Off hattına yazdıracağız” diye konuştu.

    Nefesler tutuldu

    Son olarak evinde Altınordu’yla 0-0 berabere kalarak zirve mücadelesinde hız kesen Balıkesirspor’da ise Direktör Ali Tandoğan, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

    ‘Tabii ki tarafsızım’

    Ekol Hastaneleri’nin sponsor olduğu iki takımın karşılaşmasıyla ilgili konuşan Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, “İki takım da bizim değerimizi, biz de onların değerini artırıyoruz. Balıkesir, bize çok hastanın geldiği bir kent. Menemen ise hemen yakınımızda. Futbol sadece futbol değildir. İki kulübün de Süper Lig’de olmasını isteriz. Tabii ki bugünkü karşılaşmada tarafsızım. Hak eden kazansın” dedi.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
    daha fazla video için
    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 ay önce evlendiği eşini öldürdü, akrabalarını yaraladı

    2 ay önce evlendiği eşini öldürdü, akrabalarını yaraladı

    Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu

    Barış Pınarı Harekatı'nda zırhlı aracın çarptığı asker şehit oldu

    Van beşik gibi sallanıyor

    Van beşik gibi sallanıyor

    Son dakika | Bakanlık duyurdu! Kıran-7 operasyonu başladı

    Son dakika | Bakanlık duyurdu! Kıran-7 operasyonu başladı

    Sıradaki Haber