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    HaberlerEge Haberleri Ekol Göz Menemen’in korkusu yok
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    30.11.2019 - 03:20 |

    Ekol Göz Menemen’in korkusu yok

    TFF 1. Lig’de son 4 maçını kazanıp bu sezon ilk kez Play Off potasına yerleşen Ekol Göz Menemenspor, yarın deplasmanda oynayacağı Boluspor maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor.

    Ekol Göz Menemen’in korkusu yok

    Bu sezon dış sahada topladığı 13 puanla deplasmanların en başarılı takımı olan sarı lacivertliler, gurbette 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Teknik Direktör Cenk Laleci, Boluspor’u da mağlup edecek güçte olduklarını belirterek, “Çok iyi bir çıkış yakaladık. Deplasmanlarda kazanıyoruz. Amacımız yine 3 puanla dönüp ilk 6’daki yerimizi korumak” dedi.

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