Ekol Göz Menemen’in korkusu yok

Bu sezon dış sahada topladığı 13 puanla deplasmanların en başarılı takımı olan sarı lacivertliler, gurbette 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Teknik Direktör Cenk Laleci, Boluspor’u da mağlup edecek güçte olduklarını belirterek, “Çok iyi bir çıkış yakaladık. Deplasmanlarda kazanıyoruz. Amacımız yine 3 puanla dönüp ilk 6’daki yerimizi korumak” dedi.