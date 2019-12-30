Bornova Stadı’ndaki maçta penaltıdan yediği golle 1-0 kaybeden Menemen, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’un Cesar Grup Ümraniyespor’u yenip 30 puana ulaşmasıyla ikinci sıradaki yerinden oldu. Sarı lacivertli ekip, Altınordu mağlubiyetine rağmen ilk kez yer aldığı ligde 17 maçlık ilk yarıyı 28 puanla Play Off hattında tamamlayıp alkışı hak etti.

Şahin’in kardeş acısı

Menemenspor, eski başkanlarından Aydın Şahin’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin’in kardeşi olan, geçen sezon sarı lacivertliler 2. Lig’de şampiyonluk yaşadığında da başkanlık koltuğunda oturan Aydın Şahin, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığa yenik düşerek 59 yaşında hayatını kaybetti. Aydın Şahin’in cenazesi öğle namazı sonrası Kasımpaşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Menemen Merkez Mezarlığı’na defnedilecek.