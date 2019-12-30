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    HaberlerEge Haberleri Ekol Menemen Şeytan’a takıldı
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    30.12.2019 - 00:01 |

    Ekol Menemen Şeytan’a takıldı

    TFF 1. Lig’de 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek yenilmezlik serisi yakalayan Ekol Göz Menemenspor, bu seriyi devrenin son haftasındaki Altınordu derbisinde kaybetti.

    Ekol Menemen Şeytan’a takıldı

    Bornova Stadı’ndaki maçta penaltıdan yediği golle 1-0 kaybeden Menemen, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’un Cesar Grup Ümraniyespor’u yenip 30 puana ulaşmasıyla ikinci sıradaki yerinden oldu. Sarı lacivertli ekip, Altınordu mağlubiyetine rağmen ilk kez yer aldığı ligde 17 maçlık ilk yarıyı 28 puanla Play Off hattında tamamlayıp alkışı hak etti.

    Şahin’in kardeş acısı

    Menemenspor, eski başkanlarından Aydın Şahin’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin’in kardeşi olan, geçen sezon sarı lacivertliler 2. Lig’de şampiyonluk yaşadığında da başkanlık koltuğunda oturan Aydın Şahin, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığa yenik düşerek 59 yaşında hayatını kaybetti. Aydın Şahin’in cenazesi öğle namazı sonrası Kasımpaşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Menemen Merkez Mezarlığı’na defnedilecek.

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