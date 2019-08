El ele bölgedeler

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Karabağlar ilçesindeki yangın söndürme ekiplerinin koordinasyonu için bir ilki gerçekleştirdi. Bakan Pakdemirli, önceki gün 23.00 sıralarında Karabağlar ilçesine bağlı Tırazlı Mahallesi’ndeki Tekketepe Gözetleme Kulesi’nin yakınındaki helikopter pistine inen polis helikopteri ile havalandı. Bakan Pakdemirli’ye gece uçuşunda Orman Genel Müdürü Bekir Karabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Mehmet Erol da eşlik etti. Yangın bölgesinde uçuş yapan Bakan Pakdemirli, söndürme ekiplerinin koordinasyonunu sağladı. Yaklaşık 45 dakika süren uçuşun ardında Bakan Pakdemirli Tekketepe Gözetleme Kulesi’nin yakınına iniş yaptı.

Dün sabah itibariyle hava araçlarını kullanmaya başladıklarını ve önemli noktalara çok hızlı şekilde müdahale ettiklerini kaydeden Bakan Pakdemirli, yangının yerleşim alanlarını tehdit etmediğini vurguladı.

Nedeni belirlenemedi

Karabağlar’da pazar günü başlayan ve şiddetli rüzgârın etkisiyle hızla büyüyen orman yangınını söndürme çalışmaları sürdü. 500 hektarlık alanda etkili olan ve kırsal Çatalca ile Beyler mahalleleri yakınlarında yoğunlaşan yangına 20 helikopter, 200 arazöz ile müdahale edildi. Bu arada gelen ihbarlar doğrultusunda yangının çıkış nedeninin sabotaj olma ihtimaline karşı da araştırmaların sürdüğü bildirildi.Tırazlı Mahallesi’nde geçen pazar günü 13.00 sıralarında başlayan orman yangını, saatteki hızı zaman zaman 60 kilometreyi bulan rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Menderes’ten Ürkmez ve Seferihisar ilçesi yönüne kadar olan yaklaşık 15 kilometrelik alana yayılan yangının ekiplerin aldığı önlemlerle köylere ulaşması engellendi. Yangın, rüzgârın de etkisini azaltmasıyla birlikte kırsal Beyler ile Çatalca mahalleleri yakınlarında yoğunlaştı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili özellikle vatandaşlardan gelen bazı ihbarlar sonrasında sabotaj olma ihtimaline karşı ekiplerin araştırmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Buca el ele verecek

İZMİR’DE günlerdir süren orman yangınlarının üzüntüsünü yüreğinde hisseden Buca halkı, belediyeyi mesaj yağmuruna tutarak yangınların söndürülmesi ve yeniden ağaçlandırma için gönüllü oldu. Mesajları tek tek yanıtlamanın yanı sıra bir açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Bizler için sizlerin can güvenliği her şeyden önemli. Söndürme işlemi uzmanların işi ancak yeşillendirme için elbette el ele vereceğiz” dedi. Orman yangınlarına karşı farkındalık yaratmak için Buca Belediyesi olarak pek çok çalışma yürüttüklerini de kaydeden Kılıç, “Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşlerde bu çalışmaların ufak da bir katkısı varsa bizleri mutlu eder. Bu konu ile ilgili başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere pek çok belediye tüm imkânlarını seferber etti. Bizler için can güvenliği her şeyden önemli. Söndürme işlemi uzmanlık istiyor ancak yeşillendirme için elbette el ele vereceğiz” diye konuştu.

‘Korumalı ve sahip çıkmalıyız’

Muğla’nın Milas ve Bodrum İlçelerinde orman yangını çıktı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, çıkan orman yangınlarını inceleyerek gece boyu söndürme çalışmalarında yer alan ekiplerle birlikte yangın sahasında bulundu. Çıkan yangında Bodrum’da yaklaşık 70 Milas’ta ise yaklaşık 40 hektar ormanın yandığı belirtildi. Başkan Gürün, “Yangınların çıkış alanının farklı olması insanın aklına her türlü spekülatif düşünceyi getiriyor. Yangınların nasıl önlenebileceğini konusunda bilimsel toplantılar yapılması gerekiyor. Yaşadığımız şehir Muğla’nın milli değerleri, geleceği ormanlarımızı korumalı, sahip çıkmalıyız” dedi.

‘Ormanları köylüye bırakın’

İzmir Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ve S.S. Orhanlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Akbulut, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 40. maddesini hatırlatarak Bakan Pakdemirli’ye çağrıda bulundu. Söz konusu maddeye göre, ormanlardaki ağaçlandırma, bakım ve koruma gibi işlerin köy halkına bırakılması gerektiğini vurgulayan Soyer ve Akbulut, Bakan Pakdemirli’ye “Yasayı uygulayın, ormanları köylüye bırakın. Biz bu yasaya uyarak Orhanlı ormanlarını nasıl kullanacağımızı göstermek istiyoruz” dedi.

Selvitopu’ndan ekiplere teşekkür

Başkan Selvitopu gece gündüz yangın bölgesinde Karabağlar’ın Tırazlı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürerken, Karabağlar Belediyesi ekipleri de ilk günden beri desteğini sürdürüyor. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte önceki gece de incelemelerde bulunan Başkan Selvitopu, bölge halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu ve çalışmalara katılan ilçe belediyelerinin ekiplerine ve belediye başkanlarına teşekkür etti.

‘150 yıllık ağaçlar cayır cayır yandı’

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi ve partisinin komisyon sözcüsü CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yangın söndürme çalışmalarını bizzat yerinde inceledi. İzmir’in akciğeri diyebileceğimiz, 100-150 yıllık çam ağaçlarının olduğu çok büyük bir bölgede yaklaşık bin hektarlık alanın yandığını tahmin ettiklerini kaydeden Bakan, söndürme çalışmalarında koordinasyon eksikliği olduğunu belirtti, “Tüm bunları sabaha kadar bizzat yaşayarak gördük” dedi.

İZSİAD’dan kampanya

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), orman yangınlarından sonra tüm vatandaşların katılımına açık bir “fidan kampanyası” başlatıyor.

İzmir Karabağlar, Urla ve Seferihisar’da 500 hektarlık ormanın yanması sonrası böylesi bir kampanyayı başlatmak istediklerini söyleyen İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, “İzmir’in ciğerlerini yaktılar. Kaybımızın bugün yerini tutamaz belki ama çocuklarımıza yeni ormanlar yaratmak adına fidan kampanyası başlatıyoruz” dedi. Ege orman Vakfı’yla yürütülecek olan kampanyaya tüm sivil toplum kuruluşlarının katkı koymasını dilediklerini ve beklediklerini söyleyen Küçükkurt, “Aynı şekilde vatandaşlarımızdan da katkı bekliyoruz. Bir ya da bin fidan, rakamın önemi yok, her bir katkı çok değerli” diye konuştu.

‘Desteğe hazırız’

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD), söndürülemeyen orman yangınlarına tepki gösterdi. Yanan ormanların başta İzmir olmak üzere Türkiye’nin ve tüm insanlığın bir değeri olduğunu söyleyen İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “Ciğerimizi yaktılar. Bu yanan bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için İZİKAD olarak her tür desteği vermeye hazırız. Bu alanlar üzerinde yapılacak her tür tasarrufun takipçisi olacağımızı da buradan bildirmek istiyorum” dedi. Serter, “Devletin yangınlar konusunda atması gereken adımlar yönünde kamuoyu oluşturmalıyız” dedi.