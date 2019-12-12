Emre’nin gözü Tokyo’da

Avrupa Şampiyonası’ndan döner dönmez antrenmanlara yeniden başlayan Emre Sakçı, “Şampiyonada ilk madalyamızı aldık. Milli takım olarak iyi derecelerle döndük. Türk yüzmesi son yıllarda güzel ivme kazandı. Bu ivmeyi taçlandırmak güzel” diye konuştu.