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    13.12.2019 - 00:00 |

    Emre’nin gözü Tokyo’da

    İskoçya’da düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda ülkemize tarihin ilk madalyasını getiren, erkeklerde Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’ye 19 yıl sonra madalya sevinci yaşatan İzmirli Emre Sakçı, gözünü 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na çevirdi.

    Emre’nin gözü Tokyo’da

    Avrupa Şampiyonası’ndan döner dönmez antrenmanlara yeniden başlayan Emre Sakçı, “Şampiyonada ilk madalyamızı aldık. Milli takım olarak iyi derecelerle döndük. Türk yüzmesi son yıllarda güzel ivme kazandı. Bu ivmeyi taçlandırmak güzel” diye konuştu.

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