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    HaberlerEgeEn çok eğlenen minikler
    10.09.2019 - 04:10

    En çok eğlenen minikler

    En çok eğlenen minikler

    ZİYARETÇİ akınına uğrayan 88. İzmir Enternayonal Fuarı’nda (İEF) çocukların güvenliği en üst seviyede tutuluyor. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin görev yaptığı Kayıp Çocuk Merkezi ve eğitim atölyeleriyle ailelerin gözü arkada kalmıyor. Kaybolduğu tespit edilen çocuklar merkeze getiriliyor ve en fazla yarım saat içinde ailelerine ulaştırılıyor. Aİlelere de merkezi gösteren tabelalar sayesinde kaybettikleri çocuklarını burada bulabilecekleri bilgisi veriliyor.

    Atölyeler de var

    Öte yandan aileler, eğitim atölyelerinin bulunduğu alana çocuklarını rahatlıkla teslim ediyor. Oyun atölyesi, spor atölyesi, fen ve sanat atölyesi ile konuk ülkelerin tanıtım atölyelerine katılan 3-12 yaş arasındaki çocuklar, öğretmenler eşliğinde keyifli vakit geçiriyor. Fuardaki Türkiye Jokey Kulübü’nün standı da miniklerin büyük ilgisini görüyor. Çocuklar Midilli cinsi atlarla fotoğraf çektiriyor. Görevliler eşliğinde ücretsiz ata binme fırsatı buluyor. Görevliler, amaçlarının hayvan sevgisi aşılamak olduğunu belirtti.

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