19.11.2019 - 00:02 |
En güzel çoban köpeği seçildi
İZMİR’de, 4’üncü kez Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları Yarışması düzenlendi. Renkli tasma ve çeşitli takılarla süslenen köpekler, jürinin karşısına çıkarıldı. Urla’da çoban köpeği yetiştiriciliği çiftliği bulunan, yarışmanın düzenleyicisi Çetin Türkoğlu, amaçlarının köpekleri dünyaya tanıtmak olduğunu kaydetti. l UMUT KARAKOYUN DHA
ABD'den skandal 'Batı Şeria' açıklamasıABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurdu.ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurması İsrail'de sevinçle karşılandı.