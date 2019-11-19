En güzel çoban köpeği seçildi

İZMİR’de, 4’üncü kez Türk Çoban Köpekleri Irk Standartları Yarışması düzenlendi. Renkli tasma ve çeşitli takılarla süslenen köpekler, jürinin karşısına çıkarıldı. Urla’da çoban köpeği yetiştiriciliği çiftliği bulunan, yarışmanın düzenleyicisi Çetin Türkoğlu, amaçlarının köpekleri dünyaya tanıtmak olduğunu kaydetti. l UMUT KARAKOYUN DHA