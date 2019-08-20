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    HaberlerEgeEn güzel İzmir fotoğrafı seçilecek
    20.08.2019 - 02:47

    En güzel İzmir fotoğrafı seçilecek

    İzmir İş Kadınları Derneği’nin (İZİKAD) geleneksel olarak düzenlediği 5. Fotoğraf Yarışması’nın bu yılki konusu “İzmir Derim” olarak belirlendi.

    En güzel İzmir fotoğrafı seçilecek

    Beşinci kez düzenlenecek olan fotoğraf yarışmasının geleneksel bir hal aldığını söyleyen İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, kadınları yarışmaya davet etti, “İzmir’i, kültür, tarih ve doğası ile anlatabilecek fotoğraflar bekliyoruz” dedi.

    Son başvuru günü 8 Kasım

    Yarışma fotoğrafları yalnızca info@izikad.org adresine internet üzerinden, e-posta yoluyla gönderilecek. Başvuruların başladığı yarışmaya kasım ayının sekizine kadar katılım sağlanabilecek.

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