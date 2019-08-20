En güzel İzmir fotoğrafı seçilecek

Beşinci kez düzenlenecek olan fotoğraf yarışmasının geleneksel bir hal aldığını söyleyen İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, kadınları yarışmaya davet etti, “İzmir’i, kültür, tarih ve doğası ile anlatabilecek fotoğraflar bekliyoruz” dedi.

Son başvuru günü 8 Kasım

Yarışma fotoğrafları yalnızca info@izikad.org adresine internet üzerinden, e-posta yoluyla gönderilecek. Başvuruların başladığı yarışmaya kasım ayının sekizine kadar katılım sağlanabilecek.