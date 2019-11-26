En modern sera, İzmir’e kuruluyor

Dikili’de, tarıma dayalı OSB’yle bataklık alanda yıllık 80 bin ton sebze meyve üretimi yapılacak, 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak.İzmir’in Dikili ilçesi, örtü altı yaş ve sebze üretiminde Türkiye’nin en büyük modern seracılık merkezlerinden biri oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteği ile İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bataklık ve sazlık alanın Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak belirlenmesiyle, toplamda 3 bin metrekarelik alanın 2 bin metrekaresinde, jeotermal kaynakların kullanılacağı seralar yer alacak.

Rekabet gücü artacak

Yılda 80 bin ton domates üretimi öngörüldüğünü belirten proje ortaklarından Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, “150 milyon dolara yaklaşan bir girdi sağlanacak. Üretilen ürünlerin birçoğu ihraç edilecek. Firmalar, ürünleri yurtdışındaki pazarlardan gelecek talebe göre çeşitlendirebilecek. Jeotermal sonsuz bir enerji kaynağı, maliyetleri aşağı çekecek ve rekaber gücümüzü artıracak” diye konuştu.

Tarıma önemli katkı

Projeyi desteklediklerini belirten İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de, “Yıllık 80 bin ton yaş meyve ve sebze üretimiyle tarım sektörüne katkı koymanın yanında, 3 bin 500 kişiye istihdam da sağlayacak” dedi.

Projenin ortakları ile Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bergama Ticaret Odası, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Dikili Belediyesi’nden oluşuyor.