BİST105.382-1,13EURO6,330,05USD5,740,02ALTIN268,53-0,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriEn modern sera, İzmir’e kuruluyor
    26.11.2019 - 00:08 | | UMUT KARAKOYUN DHA

    En modern sera, İzmir’e kuruluyor

    En modern sera, İzmir’e kuruluyor

    Dikili’de, tarıma dayalı OSB’yle bataklık alanda yıllık 80 bin ton sebze meyve üretimi yapılacak, 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak.İzmir’in Dikili ilçesi, örtü altı yaş ve sebze üretiminde Türkiye’nin en büyük modern seracılık merkezlerinden biri oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteği ile İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bataklık ve sazlık alanın Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) olarak belirlenmesiyle, toplamda 3 bin metrekarelik alanın 2 bin metrekaresinde, jeotermal kaynakların kullanılacağı seralar yer alacak.

    Rekabet gücü artacak

    Yılda 80 bin ton domates üretimi öngörüldüğünü belirten proje ortaklarından Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, “150 milyon dolara yaklaşan bir girdi sağlanacak. Üretilen ürünlerin birçoğu ihraç edilecek. Firmalar, ürünleri yurtdışındaki pazarlardan gelecek talebe göre çeşitlendirebilecek. Jeotermal sonsuz bir enerji kaynağı, maliyetleri aşağı çekecek ve rekaber gücümüzü artıracak” diye konuştu.

    Tarıma önemli katkı

    Projeyi desteklediklerini belirten İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de, “Yıllık 80 bin ton yaş meyve ve sebze üretimiyle tarım sektörüne katkı koymanın yanında, 3 bin 500 kişiye istihdam da sağlayacak” dedi.

    Projenin ortakları ile Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Bergama Ticaret Odası, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Dikili Belediyesi’nden oluşuyor.

    İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.
    daha fazla video için
    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasak Elma 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 58. son bölümde Nadir, Halit'i alt etmek için...

    Yasak Elma 59. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 58. son bölümde Nadir, Halit'i alt etmek için...

    Vuslat 30. son bölümde Tahsin'den büyük hamle! 31. yeni bölüm fragmanı...

    Vuslat 30. son bölümde Tahsin'den büyük hamle! 31. yeni bölüm fragmanı...

    Katar Emiri: Türkiye-Katar ortaklığı başarılı bir şekilde ilerliyor

    Katar Emiri: Türkiye-Katar ortaklığı başarılı bir şekilde ilerliyor

    Zalim İstanbul 20. son bölümde köşkte Nedim - Cenk savaşı! 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Zalim İstanbul 20. son bölümde köşkte Nedim - Cenk savaşı! 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Sıradaki Haber