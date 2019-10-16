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    HaberlerEgeEn özel turnuva
    16.10.2019 - 01:51 |

    En özel turnuva

    Kültürpark Tenis Kulübü’nün düzenlediği Senior Otizm Tenis Turnuvası’nın tüm geliri spOrBEN Otizm Derneği’ne bağışlandı

    En özel turnuva

    Kültürpark Tenis Kulübü, İzmir’de bir ilke imza attı, Senior Otizm Farkındalık Tenis Turnuvası düzenledi. 3-6 Ekim günleri arasında Kültürpark Tenis Kulübü (KTK) kortlarında gerçekleşen turnuvaya 99 sporcu katıldı. Otizm gerçeğiyle toplumun yüzleşmesini sağlamak, bu sorunla mücadele eden çocukların sporla, özellikle de tenisle ne kadar büyük bir gelişim gösterdiğini kamuoyuyla paylaşmak için düzenlenen turnuva farklı anlara da sahne oldu.
    Turnuvada, KTK onur üyesi, Milli Tenisçi Necdet Kestelli ile 14 yaşındaki otizmli tenisçi Arda Cengiz gösteri maçı yaptı. Özel turnuvada toplanan tüm gelir, spOrBEN Otizm Derneği’ne bağışlandı.

    ‘Dokunacak çok yürek var’

    Turnuvanın ödül töreninde konuşan KTK Yönetim Kurulu Başkanı Sever Uyaroğlu, otizmde farkındalık çalışmalarında İzmir’in önemini de artıran projenin, tüm tenisseverlerin büyük ilgisi ve desteğiyle düzenlendiğini söyledi, “KTK olarak sosyal sorumluluk projelerini sürdüreceğiz. Dokunacak çok yüreğimiz var” dedi.

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    15 Ekim 2019 Magazin Haberleri.
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