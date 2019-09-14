En prestijli ödül Başkan Özkan’a

Altınordu Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, uluslararası Fair Play Komitesi tarafından verilen ve dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan Will Daume Fair Play Ödülü’ne hak kazandı. Geçirdiği grip nedeniyle katılamadığı Budapeşte’deki törenle Dünya Fair Play Ödülü’nü aldı. Özkan’ın ödülünü Dış İlişkiler Yönetmeni Aydın Güvenir, Uluslararası Fair Play Komitesi Başkanı Dr.Jenö Kamuti ile AIPS Başkanı Gianni Merlo’nun elinden aldı.



‘Aynı heyecanla devam’



Budapeşte’nin tarihi belediye binasında ve nefis bir atmosferde gerçekleşen ödül gecesine bir mesaj gönderen Özkan, “12 yıl önce ülkemin çocuklarına spor yaptırmak, sporu sevdirmek ve onların centilmen bireyler olmalarına katkı sağlamak misyonuyla yola çıktım. Şu anda ülkemde 5-15 yaş arası 15 bine yakın çocuğumuza spor yaptırıyoruz. Her yıl 12 yaş kategorisinde, değişik ülkelerden gelen bin 500 çocuğun katıldığı, Avrupa’nın en bilinen turnuvalarından biri olan U12 İzmir Cup’ı düzenliyoruz. Ülkemin dışında, Uluslararası Fair Play Komitesi gibi prestiji yüksek bir kuruluştan almış olduğum bu ödül benim ve benimle birlikte yürüyen yol arkadaşlarım, hepsinden önemlisi çocuklarımız için çok önemli” diye konuştu.