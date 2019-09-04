04.09.2019 - 03:46| CAVİT AKGÜN DHA
Engelliler, ilk hasadını topladı
Muğla Zihinsel Engelliler Derneği üyeleri ilk hasat heyecanı yaşadı. Topladıkları ürünleri pazarda sattı
MUĞLA’nın Menteşe ilçesinde engeliler, Muğla Zihinsel Engelliler Derneği bahçesine diktikleri domates, biber, salatalıkların ilk hasadını yaptı. Engelliler, Menteşe Halk Pazarı’nda kendilerine tahsis edilen alanda ürünlerini satarak tolam 150 lira gelir elde etti. Elde edilen gelirin Muğla Zihinsel Engelliler Derneği yararına kullanılacağı bildirildi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Bahçeyle uğraşmak onları çok mutlu etti. Projeyle hem toprakla ilgileniyorlar hem de sosyalleşiyorlar” dedi.
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