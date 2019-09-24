Engellilere drama eğitimi

Kuşadası Belediyesi’nin Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde eğitim gören engelli öğrencilere yönelik verdiği drama eğitimi yeni dönem de devam ediyor. Engelli öğrencilerin kendilerine ve çevrelerine karşı güven duymaları ve sosyal uyumlarının geliştirilmesinin hedeflendiği eğitimin ilk gününde Kuşadası Belediyesi Drama Eğitmeni Mehmet Turan, öğrencilerle birlikte oldu. Turan, dikkat ve odaklanma sürelerini artırma, grup aidiyeti bilinci oluşturma, yaratıcılık, hayal gücü ve sözel iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan drama eğitiminin yıl sonuna kadar devam edeceğini vurguladı.