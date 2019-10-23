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    HaberlerEgeEphesıa Cup’ta şampiyon Buca
    23.10.2019 - 00:29 | | AYBERK GÖKBAK Milliyet

    Ephesıa Cup’ta şampiyon Buca

    10 Numara Sportif'in Kuşadası’nda düzenlediği İnternational Ephesia Cup'ta, beş ayrı yaş grubunun şampiyonları nefes kesen maçların ardından belli oldu. Üç günlük heyecan fırtınasının sonunda Murat Germenspor, Altınordu, Buca, Denizli Çamlıkspor ve Konyaspor takımları mutlu sona ulaştı.

    Ephesıa Cup’ta şampiyon Buca

    Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Başakşehir, Denizli, Konya, Çaykur Rize, Altınordu, Altay, Bursa, Balıkesir, Karşıyaka, Buca, Sakarya, Zonguldak Kömür ve Erokspor’un yanı sıra Almanya’dan JVH Dreıech, Bulgaristan’dan Kpohoc ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Kıbrıs Yeni Camii Akademi ekiplerinin de aralarında olduğu 104 takımın katılımıyla 19 Ekim’de başlayan turnuvada final maçları 10 Numara Sportif Tesisleri'nde oynandı. Geçtiğimiz aylarda Bursa’da yapılan Uludağ Cup’ın şampiyonu Buca U11 takımı yine şampiyon oldu. Grupta ilk maçını Aydın Yıldızspor’la oynayan Bucaspor’un U11 minikleri 2-2’lik beraberlik elde etti.

    İkinci maçta Bursa Orbayspor’u 13-0’lık net bir skorla geçen ve grubun son maçında Başakşehir’i 2-0 mağlup eden sarı lacivertliler grup birincisi oldu. Çeyrek finalde Mustafa Kemalpaşa’yı 3-0, yarı finalde yine Başakşehir’i 2-0 mağlup eden minikler finalde Balıkesirspor’u da 1-0’lık skorla geçerek kupayı kaldıran taraf oldu. İmkanlar doğrultusunda bu takımı Türkiye şampiyonu yapacağını belirten Bucaspor U11 Teknik Direktörü Üzeyir Özler, ‘Bizim önceliğimiz iyi bireyler ve futbolcular yetiştirmek. Bu tür turnuvalar gençlerin gelişimi için çok önemli. Oyuncularıma ve velilerine bizlere böylesine güzel bir duyguyu defalarca yaşattığı için minnettarım” dedi.

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    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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