Erkunt, ilk 10’da

Erkunt Traktör, ihracat markası ArmaTrac ile 24 ülkeye yaptığı dışsatım sonrasında Forbes Türkiye’nin, ‘Türkiye’nin Lokomotif Şirketleri’ listesinde oransal olarak en çok büyüyen ilk 10 şirket arasında yerini aldı.

Erkunt Traktör CEO’su Tolga Saylan, dünya çiftçisi için de çalışmayı görev bildiklerini ve Türkiye’nin ilk yerli tasarım traktör markasının yurtdışında üretilmeye başlanması noktasına geldiklerini söyledi. Saylan, sözlerine şöyle devam etti:

180.2 milyar dolar

“Forbes dergisinin düzenlediği Türkiye’nin Lokomotif Şirketleri araştırmasında, Türkiye’nin 2019’un ilk dokuz ayında ihracatı yüzde 2.56 artışla 132.5 milyar, son 12 aylık ihracatı ise 180.2 milyar dolara ulaşmasında önemli rol oynayan şirketler arasında Erkunt Traktör de yerini aldı. Bir dünya markası olmanın ilk adımı önce var olduğunuz ülkede kalıcı, güven kazanmış ve rekabete açık bir marka olabilmektir. Kendi sektörünüzde öne çıkmış, tüketiciyi anlamış, güvenini kazanmış ve dünya markaları arasına girebilecek yetkinliği edinmiş olmak çok önemli. Biz kurulduğumuzdan beri çiftçinin sesini dinleyerek tasarımlarımıza yön verdik.”