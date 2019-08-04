Eş zamanlı çalışma

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bölge çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bölge sorunlarını, teşkilat yöneticilerinin tespit ve beklentilerini, parti kurucularının önerilerini masaya yatıran Başkan Sürekli, son olarak sadece bir gün içinde Kemalpaşa’da ve Tire’de kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi; Ödemiş, Kiraz, Bayındır, Beydağ ve Tire ilçelerinin mahalle başkanlarıyla Bayındır’da bir araya geldi. Sürekli, “3 aydır teşkilatımızın tüm kademe ve unsurlarıyla bir araya getiriyoruz. Dinliyor, dokunuyor ve uyguluyoruz” dedi.

250-300 ev

Başkan Sürekli ayrıca, kısa sürede hayata geçirecekleri ‘Eş zamanlı ilçe alan çalışmalarına’ ilişkin de bilgi verdi: “Tüm ilçelerde eş zamanlı olarak başlayacağımız bu alan çalışmasında; aynı anda 250-300 eve girmeyi planlıyoruz. Aynı ayda yüzlerce üyemize dokunacak, dinlemiş olacağız.”