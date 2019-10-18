BİST94.8960,81EURO6,48 -0,16USD5,82-0,13ALTIN279,56-0,84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeESİAD’ın eğitimleri Muğla’da başladı
    18.10.2019 - 00:48 |

    ESİAD’ın eğitimleri Muğla’da başladı

    Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) tarafından Denizli Sanayiciler ve İşadamları Derneği (DESİAD) ortaklığı ve Yaşar Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen “Daha Güçlü Sivil Toplum İçin Rota Ege Bölgesi” projesi kapsamında ilk kapasite geliştirme eğitimi Muğla’da devam ediyor.

    ESİAD’ın eğitimleri Muğla’da başladı

    Stratejik planlama, stratejik iletilim ve proje döngüsü yönetimi eğitimleri bugün sona erecek.

    15 ay daha devam edecek

    ESİAD Genel Sekreteri Hale Altan, “15 ay sürecek projemiz ile amacımız sivil toplum kuruluşlarının yönetsel ve finansal sürdürülebilirliklerini geliştirmek, aktif vatandaşlığı desteklemek ve sivil toplum kuruluşlarının yerel ve ulusal düzeyde karar verme süreçlerine katılımlarını sağlamak” dedi.

    BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kaplan, “STK’ların sürdürebilirlik noktasında gelişim ihtiyaçları var. STK’ların bu eğitim programından sonra farklı bir donanım ile güçlenerek yola devam edeceklerine inanıyorum” diye konuştu.

    Ayrıldığı sevgilisini vurup intihar ettiKuşadası’nda emlakçılık yapan sevgilisini pompalı tüfekle yaralayan bir kişi, olaydan bir saat sonra kendini vurarak intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
    daha fazla video için
    Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı HarekâtıCNN Türk'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD lideri Trump'ın diplomatik nezaketten yoksun mektubunun reddedildiğini söyledi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Atama kararları Resmi Gazete'de

    Atama kararları Resmi Gazete'de

    Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alımı

    Abdest nasıl alınır? İşte doğru abdest alımı

    'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

    'Gizemli' ölümler sürüyor! Hala nedeni bilinmiyor...

    Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

    Pence ve Pompeo, Türkiye'den ayrıldı

    Sıradaki Haber