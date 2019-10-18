ESİAD’ın eğitimleri Muğla’da başladı

Stratejik planlama, stratejik iletilim ve proje döngüsü yönetimi eğitimleri bugün sona erecek.



15 ay daha devam edecek



ESİAD Genel Sekreteri Hale Altan, “15 ay sürecek projemiz ile amacımız sivil toplum kuruluşlarının yönetsel ve finansal sürdürülebilirliklerini geliştirmek, aktif vatandaşlığı desteklemek ve sivil toplum kuruluşlarının yerel ve ulusal düzeyde karar verme süreçlerine katılımlarını sağlamak” dedi.



BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Engin Kaplan, “STK’ların sürdürebilirlik noktasında gelişim ihtiyaçları var. STK’ların bu eğitim programından sonra farklı bir donanım ile güçlenerek yola devam edeceklerine inanıyorum” diye konuştu.