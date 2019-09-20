‘Esnafımızın her zaman yanındayız’

Uşak’ta Ahilik Haftası kutlamaları, Atapark’ta devam etti. Mehteran ve halk oyunları gösterileri programa renk kattı. Vali Funda Kocabıyık’ın, ahilik kaftanını giydirdiği yılın ahisi Muhammed Akşehirli, ödülünü Belediye Başkanı Mehmet Çakın’dan aldı. Düzenlenen programda yılın kalfası Mehmet Kaya’ya ve yılın çırağı Mehmet Ali Çetin’e ödülleri takdim edildi, meslekte 40. yılını dolduran esnafa hediyeler dağıtıldı. Başkan Çakın, “Her zaman esnafımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.