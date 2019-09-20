BİST100.3390EURO6,330,18USD5,720,06ALTIN275,691,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Esnafımızın her zaman yanındayız’
    20.09.2019 - 01:58 |

    ‘Esnafımızın her zaman yanındayız’

    ‘Esnafımızın her zaman yanındayız’

    Uşak’ta Ahilik Haftası kutlamaları, Atapark’ta devam etti. Mehteran ve halk oyunları gösterileri programa renk kattı. Vali Funda Kocabıyık’ın, ahilik kaftanını giydirdiği yılın ahisi Muhammed Akşehirli, ödülünü Belediye Başkanı Mehmet Çakın’dan aldı. Düzenlenen programda yılın kalfası Mehmet Kaya’ya ve yılın çırağı Mehmet Ali Çetin’e ödülleri takdim edildi, meslekte 40. yılını dolduran esnafa hediyeler dağıtıldı. Başkan Çakın, “Her zaman esnafımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.
    daha fazla video için
    Yaralı akbaba, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldıMalatya'da devriye görevi yapan jandarma ekipleri, buldukları yaralı akbabayı tedavi ettirdi.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TCDD'nin yeni Genel Müdürü Ali İhsan Uygun oldu

    TCDD'nin yeni Genel Müdürü Ali İhsan Uygun oldu

    Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı! 49 ilin emniyet müdürü değişti

    Son dakika | Resmi Gazete'de yayımlandı! 49 ilin emniyet müdürü değişti

    İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

    İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

    Karşıya geçmek isterken canından oldu

    Karşıya geçmek isterken canından oldu

    Sıradaki Haber