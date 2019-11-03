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    HaberlerEgeEşşiz lezzetlere ev sahipliği yapıyor
    03.11.2019 - 01:49 |

    Eşşiz lezzetlere ev sahipliği yapıyor

    İzmir’in Selçuk ilçesinde yer alan Yedi Bilgeler Bağları’nda yer alan Çiy Restoran, eşsiz lezzetleriyle şehirin gürültüsünden ve yoğunluğundan kaçmak isteyenleri bekliyor.

    Eşşiz lezzetlere ev sahipliği yapıyor

    2012’de göz doktora Bilge Yamen ve eşi Gülgün Yamen tarafından kurulan, Damla Özay’ın ortağı olup işlettiği Çiy restoran lezzet tutkunlarını ağırlıyor.

    28 odalı bir butik otel olan Çiy Restoran, mönüsünü altı ya da sekiz haftada bir sürekli yeniliyor. Mönüde değişmeyen iki kalem yemek olduğunu söyleyen restoranın kurucularından ve şefi Özay, “Bunlardan birincisi yatay kesilmiş kemiklerin, çiğ tartar eti ile birlikte servis edildiği fırın ilik. Diğeri ise 1693 olarak adlandırılan çok özel çikolatalı tatlı. Izgara bamya, bamya turşusu ve köz biber kremasıyla servis edilen asma yaprağına sarılı granyöz ise efsane” dedi. Çiy Restoran’ın etkinlik, düğün, kokteyl gibi çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını söyleyen Bilge Yamen de, “Misafirlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

     

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