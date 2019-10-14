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    HaberlerEgeEt tadındaki mantar pazar tezgâhına çıktı
    14.10.2019 - 07:50 | | ALİ GÜNDOĞAN DHA

    Et tadındaki mantar pazar tezgâhına çıktı

    MARMARİS’te, sonbahar mevsiminin ilk yağmurlarıyla ortaya çıkan çıntar mantarı, pazar tezgâhlarında yerini aldı.

    Et tadındaki mantar pazar tezgâhına çıktı

    MARMARİS’te, sonbahar mevsiminin ilk yağmurlarıyla ortaya çıkan çıntar mantarı, pazar tezgâhlarında yerini aldı. Kilosu 20 ile 30 liradan satılan çıntarın yoğun ilgi gördüğünü belirten pazarcı Mehmet Aslan, “Dağlık alanlarda olduğu için toplanması çok zahmetli. Bu sene çıntar az görüldü, tezgahlarda fiyatlar yüksek” dedi. Ormanlık alanlarda özellikle çam ağaçlarının dökülen yaprakların altında doğal olarak kendiliğinden çıkan mantar, et tadı veriyor ve zehirli değil.

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