Evinizin rahatlığı Brasseire by Murano’s

Fulya Perçin Yonuk ve Gökçen Yıldırım ortaklığında 2017 yılında Ege Perla’da açılan Murano’s, yeni markasını “Evinizin Mutfağı” sloganıyla Point Bornova’da Brasseire by Murano’s adıyla açtı. Türk, İtalyan, Fransız mutfağını kapsayan Brasseire by Murano’s ile dünya mutfağından güzel örnekler sunduğunu belirten Yonuk, “Evinize aldığınız ürünlerin tazeliğine, doğallığına nasıl dikkat ediyorsanız, burası da aynı özeni gösteriyor” diye konuştu. Brasseire by Murano’s’un büyüme hedefiyle yola çıktığını sözlerine ekleyen Yonuk, “Yatırımcıyı da kapımızı açtık. Franchise vererek büyümeyi hedefliyoruz” dedi.