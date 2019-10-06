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    HaberlerEgeFena dağıldılar
    06.10.2019 - 02:16 | | Bülent Buda

    Fena dağıldılar

    Süper Lig’de ilk 2 haftayı 6 puanla kapatan ve sezona müthiş bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, istikrarını sürdüremedi. Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 5-1 mağlup olan yeşil siyahlılar, son 5 karşılaşmasında 3 yenilgi ve 2 beraberlik elde ederek düşüşünü sürdürdü

    Fena dağıldılar

    BtcTurk Yeni Malatyaspor’un 9 numara pozisyonundaki oyuncusu yani Jahovic, ikisi penaltıdan da olsa 4 gol atıyorsa, Yukatel Denizlispor savunmasının kendini gözden geçirmesi şart olmuştur. Penaltıya uzun itirazların ardından tam 3 sarı kart...

    Peki Oğuz’un kolunun rakibinin boynunda ne işi var? Deplasmanda ilk ve farklı yenilgi. Oyunun bütününde, atak sayısında, pozisyon üretiminde ve haliyle atılan gol sayısında da BtcTurk Yeni Malatyaspor tartışmasız önde. Yukatel Denizlispor sahanın tüm bölgelerinde etkisiz ve de yetersizdi. Takım dizilişindeki birkaç dokunuşta beklenen karşılığı veremedi.

    Söz gelimi, Aissati neden kulübede? Zeki ile güçlendirilmiş orta alan beklenenin çok uzağında silik bir oyun sergiledi. İlk defa 11’de oyuna başlayan Olcay, 64. dakikada oyundan alındı. O dakikaya kadar dişe dokunur etkili tek eylemi yok. Hücumda bütün yük Rodallega’nın üzerinde. Bir futbolcuya bu kadarı fazla.

    Yine de Aissati’nin kale önüne yükselttiği harika topta ustalığını konuşturdu. Birinci sınıf gol attı. Ya Rodallega’nın yanında ona eşlik edenler? Yoktular diyeceğim ama hadi yumuşatalım, “İyi günlerinde değillerdi” diyelim. Tabela 5 oldu, maç bitti. Yukatel Denizlispor’un 6 sarı kartı vardı. Profesyonel olan hakemle bu denli oynamaz. İşine bakar. Bu da takımın zihinsel olarak maça hazır olmadığının göstergesi.

    ‘Milli arada toparlanacağız’

    Fena dağıldılar


    Büyük hayal kırıklığı yaşayan Teknik Direktör Yücel İldiz, “Rakibe karşı gereken tepkiyi gösteremedik” dedi. Oyunun kırılma anının 28. dakikada penaltıdan yedikleri gol olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, “Yeni Malatyaspor maça etkili başladı. Biz ise tedbirli olduk. Penaltı golü ve ardından kendi hatamızdan kaynaklanan ikinci gol bizi demoralize etti. Ne olursa olsun bu şekilde oynamamalıydık. Bu süreçte tüm tedbirleri alacağız. Bundan sonraki haftalarda hiçbir şekilde böyle bir performans sergilememeliyiz” ifadelerini kullandı. Denizlispor, milli aranın ardından evinde Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. 

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