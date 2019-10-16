16.10.2019 - 02:26 |
Fidanlarla büyüyecek
Furkan-Özge Tüzün çifti, kızları Zeynep Gökçe Tüzün’ün 2. yaş gününde Ege Orman Vakfı işbirliğiyle 600 fidanlık koru oluşturdu.
Minik Zeynep Gökçe doğum gününü İzmir-Kınık-Cumalı Köyü ağaçlandırma sahasında oluşturulan koruda fidan dikerek kutladı. Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol da, ağaçlandırma sahasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Çok mutluyuz...
Zeynep Gökçe’nin yeni yaşını kutlayan Gençol, doğaya katkılarından dolayı Tüzün çiftine teşekkür etti, plaket verdi. Zeynep Gökçe’nin babası Furkan Tüzün, “Gökçe’nin fidanlarla birlikte büyüyecek olmasından dolayı çok mutluyuz” dedi.
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