13.11.2019 - 00:52 |
Filede Aydın’ın konuğu Fenerbahçe
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde son 2 maçında Galatasaray HDI Sigorta ve Eczacıbaşı Vitra’ya yenilerek düşüşe geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Fenerbahçe Opet’le karşı karşıya gelecek.
Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi alarak 12 puanla 5. sırada yer alan Aydın temsilcisi, rakibini yenerek moral bulmak istiyor.
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