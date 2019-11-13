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    HaberlerEge HaberleriFilede Aydın’ın konuğu Fenerbahçe
    13.11.2019 - 00:52 |

    Filede Aydın’ın konuğu Fenerbahçe

    Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde son 2 maçında Galatasaray HDI Sigorta ve Eczacıbaşı Vitra’ya yenilerek düşüşe geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Fenerbahçe Opet’le karşı karşıya gelecek.

    Filede Aydın’ın konuğu Fenerbahçe

    Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Ligde oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgi alarak 12 puanla 5. sırada yer alan Aydın temsilcisi, rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

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