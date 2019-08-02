02.08.2019 - 01:22
Film günleri ‘Borç’la başladı!
Foça Belediyesi’nce bu yıl ilki düzenlenen ‘Beşkapılar’da 5 Gece, Phokaia Bağımsız Film Günleri, Beşkapılar Kalesi’nin mistik havasında ‘Borç’ filminin gösterimiyle başladı.
Film öncesi Yönetmen Vuslat Saraçoğlu, oyuncu İpek Türktan Kaynak ve oyuncu-koordinatör Gizem Erman Soysaldı, gösterimden önce Kale önünde verilen açılış kokteylinde izleyicilerle buluştu.
ABD'de AVM saldırganının kimliği belli olduABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kentlerinden olan El Paso'da Cielo Vista isimli alışveriş merkezinde silahlı saldırıyı düzenleyen kişinin 21 yaşındaki Patrick Crusius olduğu belirtildi.