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    HaberlerEgeFırsat dönemi
    11.08.2019 - 03:13

    Fırsat dönemi

    Fırsat dönemi

    DÖVİZ kurunda düşüş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirmesi ve bankaların birbiri ardına aldıkları faiz indirimi kararları, sıkıntılı günler yaşayan inşaat sektörüne can suyu oldu. Gelişmelerin ardından İzmir’de gelecek aydan itibaren hareketlenmenin başlayacağını dile getiren sektör temsilcileri, şu ifadeleri kullandı:

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    Tanyer Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer: Piyasaların beklentisi bu yöndeydi. Sektörün hareketlenmesinin de önü açıldı. Bu durum eylül ayından itibaren konut kredilerine de yansıyacak ve konut alım-satımları hızlanacaktır.

    Coordinat Yapı Kurucu Ortağı Caner Tan: Yatırımcı faiz oranları indiği ve döviz de stabil olduğu için en iyi yatırım aracı olarak gayrimenkule dönmeye başladı. Stoktaki daireler eski maliyetlerine göre hatta indirimli fiyatlarla satılmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı direler hızla tükenecek, yeni projelerin önü açılacaktır. Bu koşullar altında önümüzde süreç gayrimenkul yatırımı için çok uygun.

    FCTU Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay: Türkiye’de konut fiyatlarının en az düştüğü il İzmir oldu. Faizlerin düşmesiyle birlikte konuta olan talep artacağı için fiyatlar tekrar yükselecek. Yatırımcılara tavsiyem faizlerin düşmesini beklemeden konut alımlarına yönelmeleri.

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