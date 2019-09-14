14.09.2019 - 02:41 |
Fırtına’nın gol silahı Erdöl
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında Nazilli BLd’yi seri penaltı atışları sonucu elenen Ci Group Buca’da golcü Gökhan Erdöl sezona fırtına gibi başladı.
Ligin ilk hatasında Yeni Buca Stadı’nda 4-2 kazanılan Çankaya FK maçında 3 gol birden atan Gökhan, Nazilli BLD. müsabakasında da oyuna sonradan girmesine rağmen ağları sarstı. 3 resmi maçta 4 kez fileleri havalandıran 32 yaşındaki oyuncu, şimdiden sarı lacivertlilerin en önemli kozları arasına girdi. Kupada seri penaltı atışından yararlanamayan Gökhan’a en büyük destek teknik ekip ve takım arkadaşlarından geldi. Gökhan’ın pazar günü İzmir’de oynanacak Şile Yıldızspor karşılaşmasında camiaya gol sözü verdiği ifade edildi.
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