Form Cerrahi Folkart Towers’da

Plastik cerrahı Dr. Abdül Cebbar Siyer, obezite ve metebolik cerrahı Dr. Özgün Akgül, estetik koçu Ebru Duyu ve diyetisyen Ali Mutlu’nun kurduğu İzmir Form Cerrahi Kliniği, Folkart Towers’da hizmete girdi. Klinikte; obezite cerrahi, mide botoxu, diyabet cerrahisi, onkolojik cerrahi uygulamaları, laporoskopik cerrahi operasyonları, meme estetiği, vücut estetiği, yüz estetiği, liposuction yağ aldırma gibi estetik uygulamalar yapılabiliyor.