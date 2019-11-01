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    HaberlerEgeForm Cerrahi Folkart Towers’da
    01.11.2019 - 01:01 |

    Form Cerrahi Folkart Towers’da

    Form Cerrahi Folkart Towers’da

    Plastik cerrahı Dr. Abdül Cebbar Siyer, obezite ve metebolik cerrahı Dr. Özgün Akgül, estetik koçu Ebru Duyu ve diyetisyen Ali Mutlu’nun kurduğu İzmir Form Cerrahi Kliniği, Folkart Towers’da hizmete girdi. Klinikte; obezite cerrahi, mide botoxu, diyabet cerrahisi, onkolojik cerrahi uygulamaları, laporoskopik cerrahi operasyonları, meme estetiği, vücut estetiği, yüz estetiği, liposuction yağ aldırma gibi estetik uygulamalar yapılabiliyor.

    6 yaşındaki çocuğu uykusunda öldürdüRusya Federasyonu'nda bir anaokuluna giren 36 yaşındaki saldırgan, öğlen uykusundaki 6 yaşındaki çocuğu bıçaklayarak öldürdü. Polis ekiplerince gözaltına alının saldırganın ifadesinde, "Bir kitapta, sonsuz yaşamı ve zenginliği vadeden bir büyü okudum. Bunun için bir çocuğu öldürmem gerekiyordu" dediği öğrenildi.
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    31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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