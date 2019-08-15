Franchising atağı

40 yılı aşkın süredir, İzmir ve Ege’de toplam 20 şubesiyle hizmet veren Veli Usta, franchising sistemiyle Anadolu’da da hızla büyüyor. Yatırımcıların yoğun ilgisini gördüklerini kaydeden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Can Yüce, “Yatırım maliyetlerimiz 50-70 metrekarelik bir mağaza için 160-180 bin lira aralığında. 2019 sonuna kadar 30 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.