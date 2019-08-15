15.08.2019 - 01:12
Franchising atağı
40 yılı aşkın süredir, İzmir ve Ege’de toplam 20 şubesiyle hizmet veren Veli Usta, franchising sistemiyle Anadolu’da da hızla büyüyor. Yatırımcıların yoğun ilgisini gördüklerini kaydeden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Can Yüce, “Yatırım maliyetlerimiz 50-70 metrekarelik bir mağaza için 160-180 bin lira aralığında. 2019 sonuna kadar 30 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.
Çekmeköyde kaza: aynı aile'den 5 kişi yaralandıİstanbul Çekmeköy Şile Yolu Ömerli Kavşağı'nda bariyerlere çarpan kapalı kasa panelvan ikisi çocuk beş kişi yaralandı. Çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.