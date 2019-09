Futgolf'un merkezi Kuşadası olacak

Türkiye’de ilk olarak 2015 yılında Antalya’da oynanmaya başlanan futgolf, Kuşadası’nda da büyük beğeni topluyor. Mücadelelerin 5. ayağı, Kuşadası Uluslararası Golf Kulübü’nün ev sahipliğinde, Futgolf Gençlik ve Spor Derneği üyelerinin katılımıyla yapıldı.Mücadelelerde Mert Levent Baş, Selçuk Bir ve Alp Şengiller, dereceye giren isimler oldu. Türkiye’nin farklı yerlerinden yaklaşık 40 sporcuyu ağırladıklarını belirten Kuşadası Uluslararası Golf Kulübü ve Derneği Başkanı İbrahim Kocaoğlu, “Sporseverin rahatlıkla oynayabildiği ve ilgi gösterdiği bu turnuvaya, ev sahipliği yapmak, bizleri mutlu etti” dedi.

‘Bu dalın önünü açtık’



Gençliğinden bu yana sporun içinde olan ve son 3 yıldır da golfle ilgilenen Başkan Kocaoğlu, “Golfün yorucu ve fazla dikkat gerektirmeyen bir spor olduğunu düşünüyordum. İçine girdikçe, durumun öyle olmadığını anladım. Başkan olarak kulübümüzün başına seçildikten sonra da bu sporu daha ileri taşımanın yollarını aradım” dedi. Tesislerin yeterliliğinden de en doğru şekilde faydalanmak adına planlar yaptıklarını belirten Kocaoğlu, “Futgolfü burada oynamaya elverişli hale getirmek için büyük çaba harcadık. Ev sahipliği yaptığımız her futgolf turnuvasıyla, hem tesislerimizi yeniliklere açıyoruz hem de bu branşın önünü açmış oluyoruz” diye konuştu.



‘Hedef Japonya’



Futgolf Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Mert Levent Baş ise, bu sporun gelişimi için destekçi olmaya devam edeceklerini söyledi. Baş, “Hemen hemen her kural golfle ilgili. Oyun golf sahalarında oynanıyor” dedi. Futgolfün, 2017’nin sonuna kadar sadece Antalya’da oynandığını ve o nedenle tam olarak kendini duyuramadığını kaydeden Baş, “Bizler de bu sporu seven ve destek verenler olarak 2018’in Aralık ayında Futgolf Gençlik ve Spor Derneği’ni kurduk. Türkiye’de Kuşadası, Bodrum, Antalya ve İstanbul’da futgolf sahaları var. Ülkemizde bu sporla ilgilenen yaklaşık 200 sporcu var. Futgolf ligi de mevcut” dedi; en büyük hedeflerinin 2020’de Japonya’da düzenlenecek olan Futgolf Dünya Şampiyonası’na milli karma olarak katılabilmek olduğunu söyledi.









‘Demirören Ailesi’nin katkısı büyük’



Kuşadası Uluslarlarası Golf Kulübü Başkanı İbrahim Kocaoğlu, golfün tanıtımı ve gelişimi adına kayda değer çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kocaoğlu, “Golf, bizim kültürümüze yabancı bir spor. Ülkemizde, İstanbul ve Antalya’da popülerlik kazanmış ve Demirören Ailesi’nin de katkılarıyla Türkiye’de ileriye taşınmış bir branş. Bu sporun sevilmesi ve desteklenmesi adına önemli adımlar atılıyor. Biz de golfün prestijini futgolfün de bilinirliğini arttırmak için adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.



Golfun farkı ne?

Futgolf, futbol ve golfün birleşiminden oluşan bir spordur. Oyun, bir futbol topu ile çapı 53, derinliği 30 santimetre olan deliklerin bulunduğu golf sahasında oynanır. Oyunun kuralları, temelde golf kurallarıyla aynı. 18 delikli futgolf sahasında her deliğin kendine özgü uzunluğu ve 3 ile 5 arasında vuruş sayısı (par) var. Amaç, 54 ile 74 par arasında düzenlenen bir parkuru en az vuruşla tamamlamak. Golfün aksine, her hava koşulunda oyuna devam edilir. Bu zorunludur.