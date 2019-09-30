Galibiyetler devam etsin

Süper Lig’e beklentinin altında bir performansla başlayan ve ligdeki ilk golünü ve galibiyetini geçtiğimiz hafta evinde Konyaspor’a karşı alan Göztepe, bugün deplasmanda Gazişehir Gaziantep FK’ya konuk olacak. Gaziantep Kalyon Stadı’nda Ali Şansalan’ın düdük çalacağı müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Sarı kırmızılılarda sakat bulunmazken, kırmızı kart cezalısı Poko Gaziantep’te görev yapamayacak.



‘Takımıma güveniyorum’



Teknik Direktör Tamer Tuna, Konyaspor ve Yozgatspor galibiyetleriyle çıkışa geçtiklerini belirterek, “Her geçen hafta seviyemiz yükselecek. Gazişehir özellikle ilk haftadan sonra önemli bir ivme yakaladı. Kolay bir karşılaşmaya çıkmayacağız ancak iyi hazırlandık, iyi motive olduk. Artık deplasmanlardan da istediğimiz skorları alarak evimize dönmeliyiz” dedi. Takımına güvendiğini belirten teknik adam, “Bu haftayı kayıpsız geçerek tırmanışımızı sürdüreceğiz. Kazanmak istiyoruz. Galibiyetlerin devamını sürdürmeyi planlıyoruz. Takımıma bu anlamda güveniyorum” dedi.