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    HaberlerEge‘Geç ama doğru olsun’
    27.09.2019 - 01:40 |

    ‘Geç ama doğru olsun’

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal; Fuat Edip Baksı, Çiçek ve Bayraklı Merkez mahallelerini ziyaret etti.

    ‘Geç ama doğru olsun’

    En önemli sorunun kentsel dönüşüm olduğunu söyleyen Başkan Sandal, “Vatandaşın da müteahhidin de belediyenin de beklentilerinin karşılandığı bir modelle işi çözmemiz lazım. Mantığımız 10 düşünüp 1 adım atmak. Bir yıl geç olsun ama doğru proje olsun” diye konuştu. Kısa zaman içinde hayata geçirecekleri projeleri anlatan Başkan Sandal, “Viyadük ayaklarındaki görüntü kirliliği için Kurtuluş Savaşı’nı anlatan resimli kabartmalarla süsleme yapacağız. Ayrıca Smyrna bölgesindeki kavşakları kentin tarihine uygun olarak, modern ve çağdaş bir hale getireceğiz” dedi. Sandal ayrıca, Smyrna Müzesi için Kültür Bakanlığı’na, Zabıta Müdürlüğü’nün olduğu alanı tahsis etmeye hazır olduklarını açıkladı.

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