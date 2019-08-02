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    HaberlerEge‘Geleceğe birlikte yön verelim’
    02.08.2019 - 01:33

    ‘Geleceğe birlikte yön verelim’

    ‘Geleceğe birlikte yön verelim’

    Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Stratejik Plan Toplantısı’nda konuşan Başkan Osman Zolan kentin gelecek 5 yılına ışık tutacaklarını söyledi.

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin gelecek 5 yılını kapsayacak hizmet, çalışma, faaliyet ve projelerini belirlemek üzere Stratejik Plan Toplantısı düzenledi.

    2020-2024 yılı Stratejik Planını belirlemek için şehrin tüm paydaşlarının görüş ve önerilerinin alınacağını belirten Büyükşehir Başkanı Osman Zolan, “Geleceğimize birlikte yön vermek için, sizlerin de fikir ve önerilerine ihtiyacımız var. Geçmişte olduğu gibi, bugünde, yarında Denizlimize birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunu taş üstüne taş koyarak, güzellikleri ortaya çıkartarak, ihtiyaçları gidererek ve vatandaşlarımızın talebini yerine getirerek yapacağız” dedi.

    ‘Ortak nokta hizmet’

    Kentin geleceğine yönelik faydalı bir iş yapıldığına dikkat çeken Vali Hasan Karahan da, “Denizlimiz özel bir konuma sahip, her türlü nimete sahip bir şehir, bunun kıymetini bilmek lazım. Denizlimizin daha iyi noktalara gelmesi için elimizden geleni yapmak bizim boynumuzun borcu” diye konuştu. Toplantıda bir sunum gerçekleştiren Pamukkale Üniversitesi’nden Doç. Dr. İbrahim Aksel, “Önümüzdeki 5 yıl boyunca yapılacak çalışmaları tasnif edip, tespit edeceğiz” dedi.

    Kan bağışına ikinci destek

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, Türk Kızılayı’nın “Anne, Baba, Abla, Abi, Oğul; Kan, herkesin her zaman ihtiyacı! Düzenli kan bağışçısı olalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımseverlik kanımızda var” sloganıyla düzenlediği kan bağışı kampanyasına katıldı. Büyükşehir Ulaşım AŞ’nin ikinci kez destek verdiği kampanyaya, personel yoğun ilgi gösterdi.

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