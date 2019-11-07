‘Gençler gür sesimiz’

AK Parti İzmir Gençlik Kolları’nın, ‘Fikirler Yarışıyor, Gençler Tartışıyor’ sloganıyla hazırladığı münazara turnuvası başladı. Kasım ayı boyunca sürecek turnuvanın açılışı, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın katılımıyla yapıldı. Açılışta jüri üyeleri de yer aldı. Karşıyaka ile Balçova Gençlik teşkilatının karşılaştığı münazara programında sosyal güvenlik, toplumsal dayanışma ve refah kapsamında emeklilik yaşı gündeme alındı. Daha önce de internet yayınlarının RTÜK tarafından denetlenmesini tartışan organizasyonda, gençlerin fikirlerini sağlıklı bir ortamda tartışabilmelerinin önemine değinildi.

‘Düşünceler önemli’

Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, gençlerin düzenlediği münazara programını çok kıymetli bulduğunu belirtti, “Yarışma, fikirleri toplum önünde savunabilmeyi ve bir konuyu enine boyuna araştırma becerisini kazandırdığı için her iki taraf da kazandı. Emeği geçen tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Gençler geleceğimizin gür sesi. Fikir ve düşünceleri bizler için çok önemli. Düşüncelerini her ortamda dile getirebilmelerini diliyorum” dedi.