Gençler, masabaşı işe girmek istiyor

Tekstilde çalışacak ara eleman bulunamadığını belirten MTK Başkanı İsmail Sadi Doğan, “Mecburen mülteciler istihdam ediliyor. Hükümet, 10 kişide bir Suriyeli sınırını kaldırsa üretim hızlanır” dedi.Moda Tekstil ve Konfeksiyoncular (MTK) Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Sadi Doğan, tekstil başta olmak üzere birçok sektörde Suriyeli işçilerin çalıştırıldığını, üretimi ve ihracat rakamlarını artırmak için hükümetin istihdam konusunda adımlar atması gerektiğini dile getirdi.

Almanya örneği

MTK Sitesi’nde de ciddi istihdam sorunu olduğunu ifade eden Doğan, Türkiye’de lise ve üniversite mezunlarının masabaşı iş aradığını dile getirdi. İşsizlik sorununu gençlerin bu tutumuna bağlayan Doğan, şöyle konuştu:

“Türk vatandaşı makinacı, kesimci gibi ara eleman pozisyonlarını istemiyor. Tekstilde; Çin, Hindistan, Bangladeş, Vietnam gibi gelişmemiş ülkelerle rekabet ettiğimiz için de çok büyük ücretler verilemiyor. Şu anda ara eleman açığı olduğu için personeller asgari ücretin üstünde çalışıyor ancak istihdam yetersiz, açığı Suriyeliler ile kapatmaya çalışıyoruz. 10 kişide 1 Suriyeli sınırı ise üretimi zorluyor. Türkiye’de kayıtlı 3.5 milyon ile 5 milyon arasında Suriyeli var. Üretimi ve ihracatı artırmak için Suriyeli vatandaştan faydalanmalıyız. Almanya, Türk işçiyle gelişti. Bizde Suriyelileri üretime katkı sağlamaları için kayıtlı işçi olarak kullanabiliriz. Bir Suriyeli sınırı kaldırılabilir ya da prosedür genişletebilir.”

Yanlış algı oluştu

Toplumda Suriyeliler ucuza çalışıyor o yüzden işveren Suriyeli çalıştırıyor diye bir algı olduğunu sözlerine ekleyen Doğan, “Bize çalışmaya gelen kimse olmadığı için Suriyelileri işe almak zorunda kalıyoruz. Suriyeli vatandaşta herkesle aynı ücreti alıyor” dedi.