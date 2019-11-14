BİST104.8280,82EURO6,350,42USD5,760,37ALTIN270,18-0,29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriGençlere öneri: İşinizi aşkla yapın
    14.11.2019 - 01:22 |

    Gençlere öneri: İşinizi aşkla yapın

    Gençlere öneri: İşinizi aşkla yapın

    Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan’ın Türkistan şehrinde, Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına “Türk-İslam Bilim İnsanlarının Dünya Medeniyetine Katkıları” paneli düzenledi. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Sezgin’in dünya medeniyetine büyük katkıları olduğunu belirtti. Batı medeniyetinin, İslam bilimi eserleri üzerine inşa edildiğini dile getiren Savaş, şöyle konuştu:

    ‘Işığınız Sezgin olsun’

    “Tarih bizlere ve gençlere görevler yüklüyor. Yeniden Hârîzmî, Hayyam ve Mimar Sinan çıkarabiliriz. Mimar Sinan’ın, Yûnus Emre’nin, Mevlânâ Celaleddin-i Rumî’nin, Selahattin Eyyubi’nin, Fatih Sultan Mehmed’in bir derdi vardı, işini aşkla yapmak. Feneriniz, ışığınız Prof. Dr. Fuat Sezgin olsun. Herkesin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in özellikle 4 ciltten oluşan ‘İslam’da Bilim ve Teknik’ eserini okumasını öneriyorum.”

    Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.
    daha fazla video için
    13 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

    Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladı

    Aydın’da 27 düzensiz göçmen yakalandı

    Aydın’da 27 düzensiz göçmen yakalandı

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 47. son bölümde eleme potası

    MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte 47. son bölümde eleme potası

    Emine Erdoğan ABD ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu

    Emine Erdoğan ABD ziyaretine ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu

    Sıradaki Haber