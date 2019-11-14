Gençlere öneri: İşinizi aşkla yapın

Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan’ın Türkistan şehrinde, Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına “Türk-İslam Bilim İnsanlarının Dünya Medeniyetine Katkıları” paneli düzenledi. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Sezgin’in dünya medeniyetine büyük katkıları olduğunu belirtti. Batı medeniyetinin, İslam bilimi eserleri üzerine inşa edildiğini dile getiren Savaş, şöyle konuştu:

‘Işığınız Sezgin olsun’

“Tarih bizlere ve gençlere görevler yüklüyor. Yeniden Hârîzmî, Hayyam ve Mimar Sinan çıkarabiliriz. Mimar Sinan’ın, Yûnus Emre’nin, Mevlânâ Celaleddin-i Rumî’nin, Selahattin Eyyubi’nin, Fatih Sultan Mehmed’in bir derdi vardı, işini aşkla yapmak. Feneriniz, ışığınız Prof. Dr. Fuat Sezgin olsun. Herkesin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in özellikle 4 ciltten oluşan ‘İslam’da Bilim ve Teknik’ eserini okumasını öneriyorum.”