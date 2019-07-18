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    HaberlerEge‘Gençliğin rotasını akıl ve bilim yaptık’
    18.07.2019 - 07:50

    ‘Gençliğin rotasını akıl ve bilim yaptık’

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan hain FETÖ yapılanmasının amacına ulaşamadığını belirtti.

    ‘Gençliğin rotasını akıl ve bilim yaptık’

    Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen törende konuşan Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, Türkiye’nin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan hain FETÖ yapılanmasının amacına ulaşamadığını belirtti. Vatandaşın canı ile yurdunu savunduğunu söyleyen Hotar, “Ülke yönetimine el koyma sevdasına düşen kendini bilmezlerin hesap edemediği, milletimizin fırtına gibi ezip geçen gazabı oldu” dedi. Milli ve manevi değerleri güçlü; demokrasiye inanan kuşaklar yetiştirmenin önemine değinen Hotar, şöyle devam etti:

    ‘İzin vermeyeceğiz’

    “Bizler gençlerimizin aklını kimseye emanet etmeden hareket etmelerini; muhakeme yeteneklerini geliştirmelerini arzuluyoruz. Çünkü milletimizin geleceği adına bunu yapamazsak birileri, farklı emeller ile rol çalar; kendi gerçeklerini dizayn etmeye koyulur. Biz buna izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla rotamızı kesinlikle akıldan ayırmayacağız. Vatanımızı koruyan; dirlik ve düzenimiz için hayatlarını ortaya koyan kahramanlarımızı da her zaman saygıyla hatırlayacağız.”

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