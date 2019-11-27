Gıpta ettiler

Avustralya’da düzenlenen 59. Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı’na Türkiye’nin üretim ve ihracat rakamları damga vurdu. Türkiye’nin 2019/20 çekirdeksiz kuru üzüm sezonuna yok denecek kadar az, 10 bin tonluk stokla girdiği bilgisini veren Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Türkiye’nin, 2019/20 sezonundaki 305 bin tonluk rekoltesiyle dünya genelindeki 1 milyon 80 bin tonluk rekoltenin yüzde 28’ini tek başına karşıladığını belirtti.



Çekirdeksiz kuru üzüm sektöründe Türkiye’nin dünyayı domine edecek konumda olduğunu dile getiren Öz, “1 Eylül-23 Kasım 2019 günleri arasında 84 bin 343 ton üzüm ihraç edip 175 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. Sezon sonunda 550-600 milyon dolar arası ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.



İngiltere’de tanıtım



Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak çekirdeksiz kuru üzümün kalitesinin ve ihracatının artırılması için hem yurtiçinde hem yurtdışında pek çok çalışma yürüttüklerini sözlerine ekleyen Öz, “Konferansa katılan kuru üzüm üreticisi ülkeler, dünya genelinde kuru üzüm tüketimini artırmak için tanıtım kampanyası yapma kararı aldı. Kampanya 2020 yılında İngiltere’den başlayacak” bilgisini verdi.



59. Uluslararası Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeler Konferansı’nda Türkiye’yi; Türkiye Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Osman Öz, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık ve Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Özgür’den oluşan heyet temsil etti.