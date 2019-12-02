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    03.12.2019 - 00:03 |

    Girişimcilere sıradışı eğitim

    Girişimcilere sıradışı eğitim

    İZMİR Ticaret Borsası (İTB) iş birliğinde, İzmir Borsa Akademi çatısı altında, TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, girişimcilere sıradışı eğitimler konulu eğitim programının ilkini gerçekleştirdi. 7 ay sürecek programın açılışında konuşan TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Aysel Öztezel, “Kendi kendimizin devası olmak, işbirliği içinde olmak çok önemli” dedi. İzmir Ticaret Borsası Başkanlık Danışmanı Dr. Pınar Nacak ise, “Bilginin erişiminin kolaylaştığı dijital çağda deneyim paylaşımına dayalı eğitimlerin oldukça önemli” diye konuştu.

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