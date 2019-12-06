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    HaberlerEge Haberleri ‘Gökdelen projesi bizi bağlamıyor’
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    06.12.2019 - 00:03 |

    ‘Gökdelen projesi bizi bağlamıyor’

    ‘Gökdelen projesi bizi bağlamıyor’

    Güçbirliği Holding ve Mazhar Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zorlu, İzmir’in, Konak ilçesi Pasaport mevkiindeki Pastel AVM ve eski tütün depolarının bulunduğu alana yapılması planlanan 42 katlı gökdelen projesinin kendileriyle ilgili olmadığını söyledi. Zorlu, “Zorlu Holding tarafından gerçekleştirilen bu proje ile ilgili olarak tarafımıza müracaat edilip, bilgi alınmak istenmekte. Güçbirliği Holding ve Mazhar Zorlu Holding olarak, bu projede herhangi bir ortaklığımız sözkonusu değil. Bu konu ile ilişkilendirilmemiz, sadece isim benzerliğinden kaynaklanmakta. Farklı değerlendirmelere muhatap olmamak adına bu açıklamayı yapmak zorunda kaldık” dedi.

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