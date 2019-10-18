‘Gökkuşağı’ fuarda açtI

Aralarında Filiz Pelit gibi değerli ressamların bulunduğu 26 sanatçının 107 eseri açılış kokteyli ile sergilenmeye başladı. Desen, Suluboya, akrilik ve yağlıboya teknikleri ile yapılan eserler sanat severlerden tam not aldı. Yıl boyunca çalışılan eserler 15 gün boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.







Aytül Michael,Sevil Karaağaçlar





Dilek Bayat



Ürdün’de Türk Kültür Günleri





Ürdün’ün başkenti Amman’da Türk Kültür Günleri kapsamında düzenlenen, ‘Türkiye’den Esintiler’ adlı karma resim sergisi ilgi gördü.









Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, “Sergi, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı’na hazırlık kapsamında düzenlendi” dedi.



Etkinlikte ressam Şefkat İşlegen ve Nurten Ercan Coudrains’in eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

İşlegen, yaptığı tablolarla Türk Kültür Günleri etkinliğine katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Coudrains da sergiyi ziyaret edenlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Evliliğe ilk adımı attılar







Özdemirler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Demir ile Aysel Demir’in kızları, Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serap Demir ile Efeler Ligi oyuncusu, milli voleybolcu Fırat Ezel Filiz, evlilik yolunda ilk adımı attı.



İzmir Ege Anemon Otel’de düzenlenen nişan törenine genç çiftin aile büyükleri, yakınları ve dostları yalnız bırakmadı. Salona alkışlar eşliğinde giren çiftin nişan yüzüklerini Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Ekici taktı.



Serap-Fırat çifti, nişan pastasını da konuklarıyla birlikte kesti.