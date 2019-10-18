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    HaberlerEge‘Gökkuşağı’ fuarda açtI
    18.10.2019 - 00:28 | | Yusuf Çınar

    ‘Gökkuşağı’ fuarda açtI

    İzmir’in tanınmış simalarının bir araya geldiği ‘Gökkuşağı Karma Resim Sergisi’ İzmir Sanat’ta açıldı.

    ‘Gökkuşağı’ fuarda açtI

    Aralarında Filiz Pelit gibi değerli ressamların bulunduğu 26 sanatçının 107 eseri açılış kokteyli ile sergilenmeye başladı. Desen, Suluboya, akrilik ve yağlıboya teknikleri ile yapılan eserler sanat severlerden tam not aldı. Yıl boyunca çalışılan eserler 15 gün boyunca sanatseverlerin beğenisine sunulacak.


    ‘Gökkuşağı’ fuarda açtI

    Aytül Michael,Sevil Karaağaçlar

    ‘Gökkuşağı’ fuarda açtI

    Dilek Bayat

    Ürdün’de Türk Kültür Günleri

    Ürdün’ün başkenti Amman’da Türk Kültür Günleri kapsamında düzenlenen, ‘Türkiye’den Esintiler’ adlı karma resim sergisi ilgi gördü.

    ‘Gökkuşağı’ fuarda açtI



    Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, “Sergi, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı’na hazırlık kapsamında düzenlendi” dedi.

    Etkinlikte ressam Şefkat İşlegen ve Nurten Ercan Coudrains’in eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
    İşlegen, yaptığı tablolarla Türk Kültür Günleri etkinliğine katılmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Coudrains da sergiyi ziyaret edenlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    Evliliğe ilk adımı attılar

    ‘Gökkuşağı’ fuarda açtI



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